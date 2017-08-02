مصحح-رئيس نفط الكويت: ملتزمون تماما باتفاق خفض إنتاج الخام

(لتصحيح وحدة القياس في الفقرة الأخيرة إلى قدم مكعبة بدلا من برميل)

من أحمد حجاجي

الكويت 2 أغسطس آب (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر اليوم الأربعاء إن الكويت ملتزمة تماما باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين.

وقال جعفر للصحفيين "ملتزمون تماما بالاتفاق... ولن نرتفع برميلا إضافيا" عن الحصة المقررة.

واتفقت أوبك والمنتجون المستقلون على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني الماضي ومارس آذار 2018.

وذكر جعفر أن الشركة ستبدأ إنتاج النفط الثقيل في نهاية 2018 على أن يصل الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميا خلال ستة أشهر من بدء الإنتاج.