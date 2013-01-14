محكمة تقضي بإشهار إفلاس سفير التابعة للفنادق الكويتية

الكويت 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الفنادق الكويتية اليوم الإثنين إنه صدر حكم قضائي بإشهار إفلاس شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق التابعة لها.

جاء ذلك في بيان نشرته شركة الفنادق الكويتية على موقع البورصة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.