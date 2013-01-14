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محكمة تقضي بإشهار إفلاس سفير التابعة للفنادق الكويتية

Mon Jan 14, 2013 10:04am GMT
 
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الكويت 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الفنادق الكويتية اليوم الإثنين إنه صدر حكم قضائي بإشهار إفلاس شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق التابعة لها.

جاء ذلك في بيان نشرته شركة الفنادق الكويتية على موقع البورصة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والفنادق الكويتية تأسست في 1962 وأدرجت في بورصة الكويت في 1984 ويبلغ رأسمالها 5.78 مليون دينار وهي مملوكة بنسبة 30 بالمئة لشركة العقارات المتحدة وشركاتها التابعة وبنسبة 18 بالمئة للشركة الأهلية للتأمين. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 