مشتر كويتي يستورد قمحا كنديا وذرة من أمريكا الجنوبية
هامبورج 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال تجار أوروبيون إن مستوردا كويتيا اشترى 22 ألف طن من القمح الكندي و40 ألف طن من الذرة من أمريكا الجنوبية في مناقصة اليوم الثلاثاء.
وقالوا إن سعر القمح الكندي بلغ 399.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن والذرة 327.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. وتشحن الكميات في فبراير شباط ومارس آذار.
وقال تجار إن مشتريا من الإمارات العربية المتحدة تعاقد أيضا على شراء الذرة من أمريكا الجنوبية في مناقصة اليوم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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