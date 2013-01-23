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غلق جزئي لمصفاة ميناء عبد الله الكويتية في الربع/2

Wed Jan 23, 2013 7:28am GMT
 
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دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدران بصناعة تكرير النفط في الكويت إن البلد العربي الخليجي سيغلق أجزاء من مصفاة ميناء عبد الله البالغة طاقتها الإنتاجية 270 ألف برميل يوميا من ابريل نيسان إلى مايو أيار لإجراء صيانة مقررة.

وقال أحد المصادر إن وحدات التقطير الفراغي والتكويك والنفتا والكيروسين ستغلق من منتصف ابريل إلى منتصف مايو. وأضاف أن وحدات أخرى من بينها وحدتا الهيدروجين والكبريت ستغلقان أيضا بدءا من الأسبوع الثاني من مايو إلى منتصف يونيو حزيران.

وتدير شركة البترول الوطنية الكويتية مصافي التكرير الثلاثة في الكويت عضو منظمة أوبك والتي تبلغ طاقتها مجتمعة 930 ألف برميل يوميا.

والكويت من أكبر خمسة بلدان مصدرة للنفط في العالم وتتجه معظم صادراتها إلى آسيا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 