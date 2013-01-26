صندوق الثروة الكويتي: تراجع الين قد يشعل حرب عملات

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بدر السعد رئيس صندوق الثروة السيادية الكويتي في تصريحات بثت اليوم السبت إن تراجع الين قد يوقد شرارة حرب عملات في جنوب شرق آسيا.

وقال السعد العضو المنتدب للمؤسسة العامة للاستثمار الكويتية لقناة العربية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن الاقتصاد الصيني سينمو ما بين 7.7 وثمانية بالمئة على مدى العامين القادمين ليتفوق تفوقا كبيرا على الاقتصادات المتقدمة.

وقال إن مبعث القلق الوحيد حاليا هو تراجع الين حيث قد يشعل حرب عملات بين دول جنوب شرق آسيا.

وتراجعت العملة اليابانية إلى حوالي 90 ينا للدولار من 80 ينا منذ نوفمبر تشرين الثاني لتوقعات بأن رئيس الوزراء شينزو آبي سيحمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية لمحاربة انكماش الأسعار.

وتسعى هيئة الاستثمار الكويتية لاستثمار المزيد في الصين وفي الآونة الأخيرة زادت الهيئة المشرفة على سوق الصرف الأجنبي ي الصين حجم الأموال التي بمقدور الصندوق الكويتي استثمارها مباشرة في أسواق الأوراق المالية المحلية إلى مليار دولار.

وقال السعد في تصريحات نادرة عن استراتيجية الصندوق إن الهيئة الكويتية تستثمر في صناديق للاستثمار المباشر نظرا لأن العوائد جيدة بينما تحجم عن الاستثمار في السندات بسبب الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة. وقال إن من بين الصناديق التي استثمرت فيها الهيئة مجموعة تكساس باسيفيك وسي.بي.سي.

وقال إن الصندوق يريد الاستثمار في مشاريع مزمعة للبنية التحتية في أوروبا والولايات المتحدة. وتوقع استثمارات كبيرة في البنية التحتية بتلك الدول في الأعوام الخمسة القادمة.

وتدير الهيئة العامة للاستثار الكويتية صندوقين رئيسيين ويقوم صندوقها للأجيال القادمة بالاستثمار في الخارج وبحسب تقارير إعلامية بلغت قيمة الأصول تحت إدارته 73.63 مليار دينار كويتي في نهاية مارس آذار 2012 أي ما يعادل 261 مليار دولار بسعر الصرف الحالي.