موجز لأهم الأنباء الساعة 1330 بتوقيت جرينتش

بيروت 21 فبراير شباط (رويترز) - قال التلفزيون السوري إن سيارة ملغومة أسفرت عن سقوط 35 قتيلا وإصابة أكثر من 200 في وسط العاصمة دمشق اليوم الخميس عندما انفجرت في طريق سريع مزدحم قرب مبنى تابع لحزب البعث الحاكم والسفارة الروسية.

القاهرة - أظهرت مسودة بيان يصدر عن اجتماع رئيسي للمعارضة أن الائتلاف الوطني السوري المعارض مستعد للتفاوض من أجل التوصل الى اتفاق سلام ينهي الصراع الدائر في سوريا على ألا يكون الرئيس بشار الأسد طرفا في أي تسوية.

الدوحة - قالت وكالة الانباء القطرية ان قطر قدمت 100 مليون دولار في صورة مساعدات للسوريين الذين أضيروا من الحرب الاهلية في البلاد وهي دفعة أولى من 900 مليون دولار تعهدت بتقديمها دول خليجية.

عدن - قالت مصادر طبية وشهود عيان إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون بجروح في جنوب اليمن عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق احتجاج نظمه نشطاء انفصاليون في مدينة عدن الساحلية.