مقابلة-وادي فود المصرية: متفائلون رغم الظروف الصعبة وسنتوسع في 2013

من نادية الجويلي وإيهاب فاروق

القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - قال خليل نصرالله المدير التنفيذي لشركة وادي فود المصرية للصناعات الغذائية إن الشركة غير المدرجة تواجه ظروفا صعبة بسبب الاضطرابات في مصر وشح إمدادات السولار وتراجع سعر صرف الجنيه لكنها متفائلة بتحسن الأوضاع في 2013 .

وفي مقابلة بمكتبه في حي المهندسين بالقاهرة قال نصرالله لرويترز إن وادي فود التي بدأت نشاطها عام 1996 تستهدف زيادة مبيعاتها في الأسواق المحلية والخارجية أكثر من 90 بالمئة هذا العام لتصل إلى 155 مليون جنيه (23.03 مليون دولار).

كما تعتزم وادي فود استثمار سبعة ملايين جنيه في 2013 .

وتبلغ إجمالي المساحة التي تزرعها وادي فود في مصر خمسة آلاف فدان معظمها مزروعة بأشجار الزيتون - أكثر من 600 ألف شجرة زيتون - بالاضافة إلى العنب والموالح والرمان وبعض أنواع الخضر. ويذهب معظم إنتاج الشركة من الفاكهة والخضر للتصدير.

ولدى وادي فود ثلاثة مصانع للزيتون المخلل وزيت الزيتون في مصر بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 207 ملايين جنيه.

وقال نصرالله إن شركته تعاني جراء نقص إمدادات السولار التي تحتاجها لتشغيل آلات الري وتسيير الشاحنات التي تنقل منتجاتها للأسواق وموانئ التصدير مما اضطرها للتفكير في بدائل أخرى للوقود من بينها الطاقة الشمسية.

وقال "نجري دراسات لإدخال الكهرباء للمزارع الخاصة بنا وكذلك دراسات طويلة المدى لاستخدام الطاقة الشمسية."