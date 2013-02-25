دايملر لا تتوقع أن يشتري الصندوق السيادي للصين حصة

فرانكفورت 25 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لشركة صناعة السيارات الألمانية دايملر في تصريحات نشرت اليوم الاثنين إن الشركة لا تتوقع أن يشتري صندوق الثروة السيادية للصين حصة عشرة بالمئة في الشركة.

وقال بودو أوبر في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية "لا أتوقع هذا. ثمة تكهنات كثيرة بأننا نبحث عن مساهم رئيسي آخر بالإضافة إلى الكويت لكن هذا غير صحيح."

كانت أسهم دايملر ارتفعت في يناير كانون الثاني بعد تقرير في وسائل إعلام صينية بأن مؤسسة الاستثمار الصينية - الذراع الاستثمارية لبكين - مهتمة بشراء حصة بين أربعة وعشرة بالمئة في دايملر.