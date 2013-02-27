التضخم السنوي في الكويت 2.3% في يناير
الكويت 27 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن التضخم في الكويت المصدرة للنفط بلغ 2.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني مقارنة مع 2.9 بالمئة في الشهر السابق.
وقالت كونا إن الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية التي تشكل 18 بالمئة من نفقات المستهلكين ارتفع في يناير بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي لكنه انخفض 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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