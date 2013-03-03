زين الكويتية تبيع حصة في وحدتها العراقية من خلال طرح عام

من ماثيو سميث وأسيل كامي

دبي/بغداد 3 مارس آذار (رويترز) - قد تكون شركة زين الكويتية للاتصالات هي البائع الوحيد لحصة في الطرح العام الأولي لوحدتها العراقية وهو ما يمكن أن يخفض حيازتها بشكل كبير لكن مع استمرار تملكها لنسبة مسيطرة.

ويجب أن تطرح زين العراق ربع أسهمها وتدرج في بورصة العراق حسبما تنص عليه شروط الرخصة التي دفعت مقابلها 1.25 مليار دولار وكذلك شركات المحمول الأخرى في العراق.

وقال وائل غنايم المدير المالي والتشغيلي لزين العراق مجيبا على أسئلة من رويترز بالبريد الالكتروني إن الشركة تتوقع استكمال الطرح العام الأولي بنهاية يونيو حزيران.

وإذا غطى الاكتتاب الأسهم المطروحة بالكامل فإن حصة زين الكويت في المشغل رقم واحد لخدمات المحمول في العراق وإحدى وحداتها الرئيسية يمكن أن تنخفض إلى 51 بالمئة من 76 بالمئة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت زين العراق تخطط لبيع ما يزيد على 25 بالمئة من أسهمها أم لا.

وربما يصبح بيع تلك الحصة الأكبر من نوعه في العراق ليتجاوز الطرح العام الأولي لاسياسيل ثاني أكبر مشغل لخدمات المحمول في العراق في فبراير شباط والذي جمعت من خلاله آسياسيل 1.27 مليار دولار. ومن المرجح أن تستخدم زين العراق حصيلة الطرح العام لتحسين شبكتها أو تحويل الأموال إلى الكويت.

وبحسب بيان من الشركة يحوز النسبة الباقية في زين العراق - عدا حصة زين الكويت - مستثمرون عراقيون استراتيجيون.

وقال غنايم إن مساهما أجنبيا سيبيع حصة في الطرح العام وليس المساهمين العراقيين.