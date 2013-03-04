داو كيميكال تعلن انتهاء إجراءات التحكيم بشأن صفقة ملغاة في الكويت

4 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة داو كيميكال أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة انتهاء اجراءات التحكيم في إلغاء مشروع مشترك عام 2008 وقالت إن المحكمة حكمت لها بتعويض إضافي عن الفائدة والتكاليف بلغ 318 مليون دولار إضافة إلى تعويضات قدرها 2.16 مليار دولار تم إعلانها في مايو ايار الماضي.

وفي أواخر 2008 كانت داو كيميكال تعتزم انشاء مشروع مشترك مع شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية لعزل أنشطتها في مجال البلاستيك لتصبح شركة مستقلة باسم كيه داو.

وانسحبت الشركة الكويتية من المشروع في ديسمبر كانون الأول 2008 وعزت ذلك إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الحين.