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نمو المعروض النقدي بالكويت بأسرع وتيرة في عام في يناير

Thu Mar 7, 2013 11:04am GMT
 
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7 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي
اليوم الخميس نمو المعروض النقدي (ن2) في البلاد بأسرع وتيرة في
عام عند 8.1 بالمئة على أساس سنوي في نهاية يناير كانون الثاني
مقارنة مع 6.5 بالمئة في الشهر السابق.
    ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص 3.5 بالمئة على أساس سنوي
في يناير بعد نموه 3.2 بالمئة في ديسمبر.
    
المعروض النقدي            يناير 2013    ديسمبر 2012    يناير
2012
التغير السنوي في (ن1)         20.1%          18.2%         14.7%
التغير السنوي في (ن2)         8.1%           6.5%          8.8%
  التغير السنوي في (ن2-ن1)    4.5%           3.0%          7.1%
مطالبات البنوك للقطاع الخاص
على أساس سنوي               3.5%           3.2%          2.3%

الأصول الأجنبية للمركزي 
بالمليار دينار              7.958           7.329         6.556
التغير على أساس سنوي        21.4%           14.3%         28.9%
    ملحوظة: حسبت رويترز النسبة المئوية للتغير السنوي من واقع
بيانات رسمية.

 (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير سها جادو - هاتف
0020225783292)
 