الكويت تخفض سعر شحنات ابريل من النفط لآسيا
طوكيو 11 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر تجاري اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات ابريل نيسان من النفط الخام المتجهة إلى آسيا عند مستوى يقل 1.15 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي سلطنة عمان ودبي أي بانخفاض 0.75 دولار عن الشهر السابق.
كان سعر البيع الرسمي لشحنات مارس آذار قد تحدد عند مستوى يقل 40 سنتا للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
وترتبط معادلة سعر الخام الكويتي بمعادلة الخام العربي المتوسط السعودي لكن لا تتطابق معها. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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