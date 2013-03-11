الكويت تخفض سعر شحنات ابريل من النفط لآسيا

طوكيو 11 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر تجاري اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات ابريل نيسان من النفط الخام المتجهة إلى آسيا عند مستوى يقل 1.15 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي سلطنة عمان ودبي أي بانخفاض 0.75 دولار عن الشهر السابق.