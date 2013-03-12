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اتفاق حكومي نيابي على حل شامل لمشكلة القروض في الكويت

Tue Mar 12, 2013 11:46am GMT
 
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الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) توصلا لاتفاق "شامل" لحل مشكلة قروض المواطنين المتداولة شعبيا وسياسيا منذ سنوات.

ونقلت كونا عن وزير المالية مصطفى الشمالي قوله بعد اجتماع عقده مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان إن هناك تفاهما "على أعلى مستوى" بين الحكومة ومجلس الأمة على وضع حد لمشكلة القروض المصرفية التي تعاني منها شريحة من المواطنين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن الوصول لاتفاق بين الطرفين حول هذا الأمر الذي تتناقض فيه رؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 