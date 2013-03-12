مقدمة 1-اتفاق حكومي نيابي على حل شامل لمشكلة القروض في الكويت

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الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) توصلا لاتفاق "شامل" لحل مشكلة قروض المواطنين المتداولة شعبيا وسياسيا منذ سنوات.

ونقلت كونا عن وزير المالية مصطفى الشمالي قوله بعد اجتماع عقده مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان إن هناك تفاهما "على أعلى مستوى" بين الحكومة ومجلس الأمة على وضع حد لمشكلة القروض المصرفية التي تعاني منها شريحة من المواطنين.

ويشمل الاتفاق حلا لمشكلة المواطنين المقترضين قبل تاريخ 30 مارس آذار 2008.

وأقرت الكويت في 2008 قانونا يعالج مشكلة المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة ممن أقيمت بحقهم دعاوى قضائية أو تجاوز حجم الأقساط الشهرية التي يدفعونها 50 في المئة من دخولهم لكنها لم تعالج أوضاع المقترضين قبل هذا التاريخ.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن الوصول لاتفاق بين الطرفين حول هذا الأمر الذي تتباين فيه رؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ونقلت كونا عن النائب يوسف الزلزلة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان وصفه للإجتماع بأنه "مثمر إلى أبعد الحدود" مؤكدا أن الحكومة أبدت "تعاونا غير مسبوق" لحل مشكلة القروض.

وقال الزلزلة إن بامكان من يرغب من المقترضين قبل 30 مارس آذار 2008 الدخول تحت مظلة صندوق المتعثرين الذي سيدفع كامل القرض المتبقي عليهم للبنوك ويقوم هو بجدولة هذه القروض عليهم "وهو أشبه بالقرض الحسن."