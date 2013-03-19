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برلمان الكويت يوافق على إنشاء صندوق لشراء قروض المواطنين

Tue Mar 19, 2013 12:31pm GMT
 
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الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وافق اليوم الثلاثاء على المداولة الأولى لقانون لإنشاء صندوق تشتري الحكومة من خلاله قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في الفترة ما قبل 30 مارس آذار 2008.

جاء ذلك في خبر بثته الوكالة الرسمية عبر خدمة الرسائل النصية دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصطفى الشمالي وزير مالية الكويت في وقت سابق اليوم إن كلفة الصندوق ستتراوح بين 3.5 مليار دينار (12.3 مليار دولار) وأربعة مليارات دينار.

(الدولار = 0.2843 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 