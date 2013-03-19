حكومة الكويت تطالب بتعديل مشروع قانون قروض المواطنين

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الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - طلبت الحكومة الكويتية من مجلس الأمة (البرلمان) إجراء تعديلات وصفت بالجذرية على مشروع قانون تم إقراره في المداولة الأولى اليوم الثلاثاء وتتحمل بموجبه الحكومة قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في الفترة ما قبل 30 مارس آذار 2008 وإعادة جدولتها لهم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قوله في البرلمان "بقاء القانون في وضعه الحالي يحتاج لتعديلات جذرية (حتى) يجنبنا أية تداعيات أو سلبيات مستقبلية."

وحصل القانون الذي يعرف بقانون إنشاء صندوق الأسرة على موافقة 33 عضوا في البرلمان وامتناع 20 عن التصويت واعتراض ثلاثة أعضاء.

وقال مصطفى الشمالي وزير المالية في وقت سابق اليوم إن كلفة الصندوق ستتراوح بين 3.5 مليار دينار (12.3 مليار دولار) وأربعة مليارات.

وقال العبد الله "الحكومة رغم رفضها لهذا القانون في صيغته الحالية فإنها من مبدأ التعاون ستمتنع عن التصويت متطلعة من مجلس الأمة إقرار التعديلات المطلوبة قبل المداولة الثانية."

وتنص المادة الأولى من القانون على انشاء "صندوق يسمى صندوق الأسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية.. من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين (و) الممنوحة لهم من البنوك التقليدية والاسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية قبل تاريخ 30-3-2008."

ويقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل بدون فوائد وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة.

ويدخل تحت مظلة القانون أيضا القروض التي تمت إعادة جدولتها أو إعادة تمويلها بقرض جديد لدى هذه البنوك وشركات الاستثمار طبقا لما يعرف في الكويت بصندوق المتعثرين.

وكان صندوق المتعثرين الذي صدر به قانون في سنة 2010 يفرض شروطا دقيقة لتعريف المتعثرين منعا لاستفادة غيرهم منه وهو ما تفاداه التشريع الجديد.