الرئيس: فيفا الكويتية تحقق أرباحا للمرة الأولى في تاريخها

الكويت 21 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة فيفا للاتصالات عادل الرومي في تصريحات نشرت اليوم الخميس إن الشركة حققت في سنة 2012 أرباحا صافية للمرة الأولى في تاريخها من انطلاق عملياتها التشغيلية في عام 2008.

ونقلت صحيفة الراي عن الرومي قوله للصحفيين أمس إن الشركة حققت في سنة 2012 أرباحا صافية بلغت 3.9 مليون دينار (15.67 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 14.4 مليون دينار في 2011.

وفيفا هي شركة الاتصالات الثالثة في الكويت وانطلق نشاطها في ديسمبر كانون الأول 2008 وتمتلك فيها شركة الاتصالات السعودية 26 بالمئة والحكومة الكويتية 24 بالمئة والحصة الباقية مخصصة للمواطنين الكويتيين من خلال اكتتاب عام.

وحول عدم إدراج الشركة في بورصة الكويت حتى الآن رغم تقدمها بطلب لذلك قال الرومي "إن الأمر ليس بأيدينا" مرجحا أن تكون "قضايا إجرائية" هي التي تعطل اتمام عملية الإدارج.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سلمان بن عبد العزيز البدران إن الشركة حققت نموا كبيرا في قاعدة عملائها "واليوم تبلغ حصتنا السوقية في السوق الكويتي 29 في المئة في عدد العملاء مقارنة بعشرين في المئة بالفترة نفسها من العام الماضي."

وكسرت فيفا عند تشغيلها في 2008 سيطرة الشركتين الأخريين على سوق الاتصالات في الكويت حيث تأسست شركة زين التي كانت تعرف سابقا بشركة الاتصالات المتنقلة في 1983 بينما تأسست الشركة الثانية وهي شركة الوطنية للاتصالات في 1997.

وأضاف البدران "ارتفع عدد المشتركين من مليون مشترك تقريبا في نهاية العام 2011 إلى 1.6 مليون مشترك مع نهاية العام 2012 ما ساهم في تعزيز حصتنا السوقية وسنواصل الاستثمار في البنية التحتية واستحداث التقنيات الجديدة التي ميزت وما زالت تميز شركتنا."

ورغم ضآلة عدد السكان في الكويت البالغ 3.85 مليون نسمة طبقا لمعلومات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلا أن سوق الاتصالات يعد فيها واعدا للغاية نظرا لارتفاع متوسط دخل الفرد في هذا البلد النفطي عضو منظمة أوبك.