زين الكويتية توقع قرضا بقيمة 700 مليون دولار

الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا ستحصل بموجبه على 700 مليون دولار تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية.

وأوضحت زين في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن هذا الاتفاق يهدف "لتلبية احتياجاتها التمويلية على المدى القصير والمتوسط لعملياتها التشغيلية." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير عبد المنعم هيكل)