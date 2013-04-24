Sun 25 Dec 2016 | 1:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

زين الكويتية توقع قرضا بقيمة 700 مليون دولار

Wed Apr 24, 2013 11:33am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا ستحصل بموجبه على 700 مليون دولار تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية.

وأوضحت زين في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن هذا الاتفاق يهدف "لتلبية احتياجاتها التمويلية على المدى القصير والمتوسط لعملياتها التشغيلية." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير عبد المنعم هيكل)
 