معدل التضخم في الكويت يتراجع إلى 1.6% في مارس

الكويت 28 أبريل نيسان (رويترز) - نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مارس آذار نقلا عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء:

ملحوظة: زادت أسعار الغذاء التي تشكل 18 بالمئة من سلة الأسعار 0.9 بالمئة على أساس سنوي و0.9 بالمئة عن الشهر السابق.

توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير كانون الثاني أن يبلغ التضخم أربعة بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 2.9 بالمئة العام الماضي وهو أقل مستوى منذ 2004. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)