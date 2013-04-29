مقدمة 1-أرباح أجيليتي الكويتية تقفز 46% في الربع/1

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الكويت 29 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الإثنين ارتفاع أرباحها الفصلية 46 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت أجيليتي في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها في الربع الأول بلغت 10.1 مليون دينار (35.5 مليون دولار) مقابل 6.9 مليون دينار قبل عام.

ونقل البيان عن طارق سلطان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجيليتي قوله "تأتي نتائج الربع الأول لعام 2013 متماشية مع توقعاتنا وعلى مسار نمو صحي حيث أحرزنا تقدما في تحقيق أهدافنا فيما يختص بأعمالنا الأساسية ومجموعة شركاتنا للبنية التحتية."

وبلغت ربحية السهم 10.19 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع 6.92 فلس للسهم في نفس الفترة من 2012.