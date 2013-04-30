البرلمان: لا ضرائب في الكويت قبل تحسن مستوى الخدمات

الكويت 30 أبريل نيسان (رويترز) - أكدت لجنة برلمانية كويتية لبعثة من صندوق النقد الدولي أنه لن يكون هناك فرض ضرائب على المواطنين مالم يتحسن مستوى الخدمات في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

ونقلت صحف كويتية اليوم عن يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة (البرلمان) قوله "كنا واضحين في كلامنا (مع البعثة) بان الضرائب على الأفراد لا يمكن أن تكون في هذا الوقت إلا إذا قدمت الحكومة خطة لتحسين الخدمات."

ولدى الكويت قانون يفرض ضرائب على الشركات كما يفرض أيضا تحصيل نسبة من زكاة أموال هذه الشركات لكن ليس هناك ضرائب على الأفراد.

وكان صندوق النقد الدولي الذي يزور خبراؤه حاليا الكويت في إطار الإعداد للتقرير السنوي قال في تقريره السابق الصادر في مايو ايار 2012 إن على حكومة الكويت أن تتبنى نظاما للضرائب في إطار خطة للإصلاح المالي.

وقال صندوق النقد الدولي في حينها إن الكويت عضو منظمة أوبك ستستنزف جميع مدخراتها من إيرادات النفط بحلول عام 2017 إذا استمرت في الإنفاق بالمعدل الحالي وأنها لن تتمكن من ادخار عائدات نفطية في صندوق الأجيال القادمة.

وتحتاج الكويت لتنويع اقتصادها وتحسين بنيتها التحتية ومناخ الاستثمار إذا أرادت استمرار الوضع المالي الجيد.

ويشكو مواطنون مما يصفونه بتردي الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والإسكان في واحدة من أغنى دول العالم لكن الحكومة تقول إن لديها خططا لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية والطرق وهي تقوم بشكل دوري بتوفير مساكن للمواطنين.

وقال الزلزلة طبقا لصحيفة القبس اليوم إن الحكومة لا يمكنها في الوقت الحالي فرض ضرائب على الأفراد في ظل الفوائض المالية الكبيرة التي تجنيها من تصدير النفط.

وطبقا لبيانات وزارة المالية الكويتية في مارس آذار الماضي فإن الكويت حققت فائضا قدره‭‭‭ مليار دينار (‭‭‭ مليار دولار) خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 التي بدأت في ابريل نيسان وذلك بفضل ايرادات النفط القوية.

واقترح نواب في البرلمان زيادة الرسوم المحصلة من المقيمين غير الكويتيين في البلاد الذين يشكلون أكثر من 68 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 3.9 مليون نسمة لكن آخرين رأوا أن هذا سيضر بسمعة الكويت ويؤثر سلبا على جاذبيتها لاستقدام كفاءات علمية ومهنية من الخارج.