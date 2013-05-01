فيفا: حصتنا بسوق الاتصالات الكويتية نمت إلى 29% في 2012

الكويت أول مايو ايار (رويترز) - قالت شركة فيفا للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأربعاء إن حصتها في سوق الاتصالات في الكويت نمت إلى 29 في المئة من 20 في المئة.

ونقل بيان صحفي للشركة تلقت رويترز نسخة منه اليوم عن عادل الرومي رئيس مجلس الإدارة فيفا قوله بعد عقد الجمعية العمومية للشركة إن قاعدة عملاء الشركة ارتفعت "بسرعة قياسية... ساهم ذلك في تعزيز حصتنا السوقية التي ارتفعت من 20 إلى 29 في المئة مما يمثل نموا بنسبة 55 في مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهذا يعتبر من أعلى معدلات النمو في قطاع الاتصالات عالميا."

وحققت الشركة في 2012 أرباحا صافية بلغت 3.9 مليون دينار (15.67 مليون دولار) وهي المرة الأولى التي تحقق فيها أرباحا منذ انطلاق عملياتها التشغيلية في عام 2008.

وكانت الشركة قد خسرت 14.4 مليون دينار في 2011.

وفيفا هي شركة الاتصالات الثالثة في الكويت وتمتلك فيها شركة الاتصالات السعودية 26 بالمئة والحكومة الكويتية 24 بالمئة والحصة الباقية خصصت للمواطنين الكويتيين من خلال اكتتاب عام.

وقال الرئيس التنفيذي لفيفا سلمان بن عبدالعزيز البدران في البيان الصحفي "نجحت شركة فيفا في توسيع قاعدة عملائها حيث بلغت مليون عميل بنهاية سنة 2012 في سوق يتسم بالمنافسة الشديدة بالإضافة الى تعزيز مكانة الشركة في قطاع الإتصالات من خلال إطلاق شبكة الجيل الرابع من شبكات الهاتف النقال ذات السرعة العالية."

ورغم ضآلة عدد السكان في الكويت البالغ 3.85 مليون نسمة طبقا لمعلومات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلا أن سوق الاتصالات فيها واعدة للغاية نظرا لارتفاع متوسط دخل الفرد.