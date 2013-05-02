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ايه.أو.سي اليابانية تبيع أنشطتها بالنرويج للكويت

Thu May 2, 2013 10:47am GMT
 
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طوكيو 2 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة ايه.أو.سي اليابانية اليوم الخميس إن وحدتها لمشروعات المنبع شركة الزيت العربية المحدودة وافقت على بيع كل أسهمها في عملياتها في النرويج إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).

وستتيح الصفقة -التي لم يكشف عن قيمتها بعد- للشركة الكويتية المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية السيطرة على حصة خمسة بالمئة في حقل جيدا النفطي المنتج وحصة عشرة بالمئة في حقل ايمي الذي يعاني من المشكلات وكلاهما يقع في بحر الشمال قبالة سواحل النرويج.

وقالت ايه.أو.سي -التي توقعت في فبراير شباط أن يبلغ صافي خسائرها 7.7 مليار ين (79.10 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية في مارس آذار- إنها قد تسجل خسائر أخرى قدرها ستة مليارات ين جراء عملية البيع. ورجحت الشركة استكمال الصفقة في يونيو حزيران بعد الحصول على موافقة الحكومة النرويجية.

وكانت ايه.أو.سي تتطلع إلى بيع حصتها في حقل ايمي. وتسعى الشركة أيضا للعثور على مشتر لحصة 50 بالمئة في منطقة امتياز شمال غرب أكتوبر في خليج السويس بمصر والتي يستبعد أن تبدأ انتاج النفط قريبا. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 