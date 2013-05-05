Sun 25 Dec 2016 | 1:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في الكويت في مارس

Sun May 5, 2013 8:24am GMT
 
[-] نص [+] 

5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الأحد تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 8.5 بالمئة على
أساس سنوي في نهاية مارس آذار مقارنة مع 9.1 في المئة في فبراير
شباط.
    ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص قليلا إلى 3.1 بالمئة وكان
قد سجل أقل مستوى في 13 شهرا عند ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في
فبراير.
    
المعروض النقدي (%)            مارس 2013     فبراير 2013    مارس
2012    
 التغير السنوي (ن1)         16.5          15.2             2.4  
    
 التغير السنوي (ن2)         8.5           9.1          5.2  
التغير السنوي (ن2-ن1)     6.1           7.2          6.1
 مطالبات البنوك
على القطاع الخاص         3.1           3.0           3.6 

الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار         8.032         8.352         6.790  
 التغير السنوي             18.3          18.5             3.5

    ملحوظة: حسبت رويترز نسب التغير السنوي من واقع البيانات
الرسمية. 

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف
0020225783292)
 