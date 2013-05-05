تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في الكويت في مارس

5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الأحد تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 8.5 بالمئة على أساس سنوي في نهاية مارس آذار مقارنة مع 9.1 في المئة في فبراير شباط. ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص قليلا إلى 3.1 بالمئة وكان قد سجل أقل مستوى في 13 شهرا عند ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في فبراير. المعروض النقدي (%) مارس 2013 فبراير 2013 مارس 2012 التغير السنوي (ن1) 16.5 15.2 2.4 التغير السنوي (ن2) 8.5 9.1 5.2 التغير السنوي (ن2-ن1) 6.1 7.2 6.1 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 3.1 3.0 3.6 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.032 8.352 6.790 التغير السنوي 18.3 18.5 3.5 ملحوظة: حسبت رويترز نسب التغير السنوي من واقع البيانات الرسمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)