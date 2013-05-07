مقدمة 2-داو تحصل على 2.2 مليار دولار في تحكيم مع شركة كويتية

(لاضافة تفاصيل وتأكيد الشركة الكويتية)

7 مايو أيار (رويترز) - تسلمت شركة داو كيميكال أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار كتعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وهو ما يضع حدا لنزاع استمر اكثر من اربع سنوات بسبب إلغاء مشروع مشترك للبلاستيك.

ويأتي حصول داو على المدفوعات بعد عام من صدور حكم في قضية تحكيم يأمر الشركة الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة بدفع تعويض عن انسحابها من مشروع مشترك يحمل اسم "كيه-داو" بقيمة 17.4 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2008. وعزت الشركة الكويتية انسحابها إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت.

وكان لمشروع كيه-داو حساسية سياسية في الكويت وتعرض للتدقيق في البرلمان حيث كثيرا ما يشتبك النواب مع الحكومة خاصة بسبب الاستثمارات الحكومية الضخمة.

وقال اندرو ليفريز الرئيس التنفيذي للشركة في بيان اليوم ان داو تعتزم استخدام هذه الاموال في خفض ديونها ودفع توزيعات ارباح للمساهمين.

واضاف "تسلم هذا المبلغ سيمكن داو من الاسراع بالاعمال التي تتماشى مع اولوياتنا المعلنة لاستخدام السيولة ويأتي على رأسها سداد الديون ودفع أموال للمساهمين."

وتابع البيان ان المدفوعات النقدية تشمل التعويضات بالاضافة الى التكاليف التي تحملتها داو.

وأكد بيان لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) انها دفعت المبلغ وانها "استنفدت جميع اجراءات التحكيم وانهت هيئة التحكيم اعمالها في بداية هذا العام".

وارتفعت اسهم داو كيميكال 1.4 بالمئة الى 34.50 دولار في بورصة نيويورك اليوم.