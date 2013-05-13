مصدر: الكويت قد تشتري طائرات في مايو وتفضل ايرباص

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن الكويت تدرس خططا للخطوط الجوية الكويتية لشراء 25 طائرة ايرباص في أكبر عملية تجديد منذ الاستيلاء على جزء من أسطول الشركة بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وأضاف المصدر أن الاقتراح يتضمن قيام الشركة المملوكة للدولة بشراء 25 طائرة ايرباص وتأجير 13 طائرة أخرى لتحديث أسطولها لكن الخطة تحتاج موافقة الحكومة. ومن الممكن توقيع صفقة شراء في نهاية الشهر.

تأتي الخطوة بعد شهور من حصول الكويت على 500 مليون دولار من الخطوط الجوية العراقية كتعويض عن خسائر حينما استولت قوات الرئيس العراقي السابق صدام حسين على طائرات وقطع غيار لينتهي بذلك نزاع بشأن التعويضات استمر لعشرين عاما.

وقال المصدر إن لجنة مشتريات الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية خلصت إلى أن ايرباص قدمت أفضل عرض في مناقصة شملت عطاءات من بوينج وبومباردييه.

ورفض المصدر ذكر اسمه لأن الصفقة مازالت تتطلب موافقة الحكومة.

وفي أغسطس آب 2007 ألغت الشركة الكويتية طلبية لعدد 19 طائرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من شركة ألافكو المحلية لتأجير الطائرات بعد أن أخفقت في الحصول على موافقة الحكومة.

وأضاف المصدر أنه بموجب الاقتراح الجديد ستدفع الخطوط الجوية الكويتية نحو 850 مليون دينار (2.98 مليار دولار) مقابل 25 طائرة جديدة ستشمل عشر طائرات من طراز ايه350-900 و15 من طراز ايه320 نيو الأصغر.

وقال إن الشركة ستبدأ في استلام الطائرات اعتبارا من 2019 مؤكدا تفاصيل محادثات نشرتها جريدة الوطن الكويتية أمس الأحد.

وتابع "القرار الأخير بيد الحكومة ...أعتقد أنه سيكون بنهاية الشهر الجاري."