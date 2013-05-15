مقدمة 1-سيفرن ترنت ترفض عرض استحواذ من أطراف تشمل مكتب الاستثمار الكويتي

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من انجولي ديفيز

لندن 15 مايو أيار (رويترز) - رفضت شركة سيفرن ترنت عرض استحواذ أوليا من كونسورتيوم يضم بورياليس لمشاريع البنية التحتية ومكتب الاستثمار الكويتي قائلة إن العرض يبخس شركة المياه البريطانية قيمتها.

ولم يورد مجلس إدارة الشركة المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز والتي تمد 7.7 مليون شخص في بريطانيا بمياه الشرب أي تفاصيل عن العرض لكنه قال "إنه يزيد قليلا على سعر السهم قبل الإعلان عن العرض في 14 مايو."

كانت شركة المياه أعلنت أمس الثلاثاء تلقيها عرض استحواذ من الكونسورتيوم الذي يضم صندوق معاشات تقاعد الجامعات البريطاني وذلك بعد أن قالت مجلة فايننشال نيوز إن الشركة قد تكون هدفا لعرض قيمته 5.3 مليار جنيه استرليني (8.09 مليار دولار).

وفتح سهم سيفرن ترنت منخفضا 2.4 بالمئة مسجلا 2027 بنسا في الساعة 0704 بتوقيت جرينتش في حين استقر مؤشر فايننشال تايمز البريطاني.

وأمس الثلاثاء دفعت أنباء عن العرض سهم الشركة للارتفاع بنسبة بلغت 19 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 2170 بنسا قبل أن يغلق على 2077 بنسا لتصل قيمة الشركة إلى أكثر من خمسة مليارات استرليني.

ويبدي المستثمرون الذين يتطلعون لعائدات كبيرة اقبالا شديدا في بريطانيا على شركات المياه والصرف الصحي في إطار سعيهم لتدفقات مستقرة وهيكل تنظيمي جيد.