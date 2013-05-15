شركة سكر سودانية تعتزم تصدير العلف إلى دول الخليج

مصنع كنانة للسكر (السودان) 15 مايو أيار (رويترز) - تعتزم شركة كنانة أكبر منتج للسكر في السودان تصدير ما يصل إلى 50 ألف طن من العلف الحيواني سنويا إلى دول الخليج العربية.

وكنانة هي إحدى الشركات السودانية القليلة خارج صناعة الذهب التي تجتذب مبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية وهي شريان حياة للدولة التي تعاني بعد أن فقدت أغلب إنتاجها النفطي بسبب استقلال الجنوب عام 2011.

وتسعى الشركة المملوكة أساسا لحكومات السودان والسعودية والكويت لمضاعفة إنتاجها السنوي من السكر إلى أكثر من مثليه ليبلغ مليون طن بحلول 2015 والتوسع في إنتاج منتجات ثانوية مثل الوقود الحيوي والعلف.

وقال الزين محمد الدوش المدير العام لوحدة إنتاج السكر في مصنع كنانة الواقع على مسافة 270 كيلومترا جنوبي الخرطوم لرويترز أمس الثلاثاء "لدينا خطة لتصدير العلف الحيواني ربما إلى السعودية والكويت والدول العربية."

وأضاف أن كنانة تنتج نحو 100 ألف طن من العلف سنويا للسوق المحلية سيجري تصدير ما يصل إلى 50 بالمئة منها في المستقبل. ولم يذكر إطارا زمنيا لكنه قال إن العملاء وافقوا بالفعل على عينات.