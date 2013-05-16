مقدمة 2-الخطوط الكويتية توقع اتفاقا مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة

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من أحمد حجاجي

الكويت 16 مايو أيار (رويترز) - قال رئيس مجلس ادارة الخطوط الكويتية سامي النصف اليوم الخميس إن الشركة وقعت "خطاب قبول" مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة مع خيار شراء عشر طائرات اخرى.

وقال النصف في مؤتمر صحفي إنه تم الاتفاق ايضا على تأجير 17 طائرة متنوعة بدءا من الصيف الحالي.

وأوضح النصف أن الطلبية التي وافقت عليها الحكومة تشمل 15 طائرة من طراز ايه320نيو وعشر طائرات ايرباص ايه350-اكس.دبليو.بي الجديدة عريضة البدن بالإضافة إلى خيار شراء عشر طائرات إضافية خمس منها من طراز ايه320نيو والخمس الأخرى من طراز ايرباص ايه350-اكس.دبليو.بي.

وقال "نتوقع تسلم طائرات ايرباص الجديدة في 2019."

وأكد أن طائرات التأجير تشمل سبع طائرات سيتم تأجيرها في 2013 منها 5 طائرات ايرباص 330 وطائرتين ايرباص 321. وعمر كل منها أربع سنوات وستكون مدة تأجيرها ثماني سنوات.

كما ستتسلم الخطوط الكويتية في عامي 2014 و 2015 عشر طائرات جديدة للتأجير خمس منها 320نيو والخمس الآخرى 330نيو وستكون مدة تأجيرها ثماني سنوات أيضا.