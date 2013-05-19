إعادة-خبراء يرهنون نجاح صندوق كويتي للمشاريع الصغيرة بإصلاحات جذرية

(إعادة لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

من أحمد حجاجي

الكويت 19 مايو أيار (رويترز) - وقف أحد الحضور في ندورة أقيمت في المعهد العربي للتخطيط بالكويت يشكو من الهيئة العامة للصناعة التي تأخرت سنوات في منحه الأرض اللازمة لإقامة مشروع صغير لإعادة تدوير إطارات السيارات في بلد يشكل التخلص من هذه الإطارات فيه مشكلة بيئية واقتصادية كبيرة.

والحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي من المعضلات التي تواجه الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة في الكويت رغم التوجه العلني للدولة لدعم هؤلاء المبادرين وهو ما جعل عددا من الخبراء يؤكدون أن المضي قدما في دعم المشروعات الصغيرة يحتاج إلى تغيير جذري في بنية الاقتصاد والفلسفة التي يقوم عليها.

وقالوا في الحلقة النقاشية التي أقامها منتدى الكويت للمشروعات الصغيرة أمس السبت إن موافقة مجلس الأمة (البرلمان) في فبراير شباط الماضي على إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة يعد خطوة جيدة لكنها غير كافية لدعم آلاف الشباب التواقين لإمتلاك مشروع خاص في بلد يعد دخل الفرد فيه من أعلى مستويات الدخل في المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يقوم الصندوق البالغ رأسماله مليارا دينار (سبعة مليارات دولار) تدفعها وزارة المالية بتقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة بما يصل إلى 80 بالمئة من إجمالي التمويل.

وقال اياد المطوع الخبير الاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البيروقراطية في الأجهزة الحكومية من أهم العقبات أمام المستثمر الذي يقضي أكثر من 70 بالمئة من وقته أمامها للحصول على التراخيص وإنجاز معاملاته.

وقال المطوع إن هذه العقبات تجعل احتمال فشل المشروع في الثلاث سنوات الأولى في حدود 90 بالمئة.