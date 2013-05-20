مؤسسة البترول الكويتية تعيد هيكلة شركات القطاع النفطي

الكويت 20 مايو أيار (رويترز) - ذكرت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين إنه جرى تعيين هاشم هاشم في منصب العضو المنتدب لشركة نفط الكويت وتعيين محمد المطيري عضوا منتدبا لشركة البترول الوطنية في اطار إعادة هيكلة للقطاع النفطي في البلاد.

وقال الشيخ طلال الخالد الصباح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن إعادة الهيكلة تأتي "لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها القطاع والسعي إلى الارتقاء بالأداء العام واجراء التغيرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة."

وتقرر تعيين أسعد السعد عضوا منتدبا لشركة صناعة الكيماويات البترولية وأحمد بهبهاني عضوا منتدبا لشركة ناقلات النفط الكويتية.

وقال الشيخ طلال إن مؤسسة البترول الكويتية رأت فصل مهام رؤساء مجالس ادارة الشركات النفطية الحكومية عن وظائف الأعضاء المنتدبين "واختيار شخص غير تنفيذي في الشركة ليترأس مجلس إدارتها."

وتولى نبيل بورسلي منصب رئيس مجلس ادارة نفط الكويت بينما تولى السعد منصب رئيس مجلس ادارة البترول الوطنية.

وتقرر تعيين محمد الفرهود رئيسا لمجلس ادارة صناعة الكيماويات البترولية والشيخ طلال الخالد رئيسا لمجلس ادارة ناقلات النفط الكويتية.

ويشهد قطاع النفط الكويتي الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بشكل شبه تام تغييرات إدارية بعد أن دفعت الدولة هذا الشهر 2.2 مليار دولار غرامة لشركة داو كيميكال الأمريكية تعويضا عن انسحابها من مشروع مشترك.

وأطاح النزاع الذي استمر ما يقرب من أربع سنوات بالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي وأدى إلى تغييرات في مجلس إدارتها.