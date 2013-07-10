تناجا الماليزية تفوز بعقد لتشغيل محطة كهرباء في الكويت

وقالت تناجا اليوم الأربعاء إن الكويت منحت عقد محطة الشعيبة الشمالية الذي تبلغ قيمته 88.9 مليون دينار لوحدتها تي.إن.بي وشريكها الكويتي شركة الخرافي الوطنية.