Sun 25 Dec 2016 | 1:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تناجا الماليزية تفوز بعقد لتشغيل محطة كهرباء في الكويت

Wed Jul 10, 2013 10:03am GMT
 
[-] نص [+]

كوالالمبور 10 يوليو تموز (رويترز) - فاز مشروع مشترك يضم شركة الكهرباء الماليزية تناجا بعقد قيمته 310 ملايين دولار لتشغيل وصيانة محطة كهرباء في الكويت.

وقالت تناجا اليوم الأربعاء إن الكويت منحت عقد محطة الشعيبة الشمالية الذي تبلغ قيمته 88.9 مليون دينار لوحدتها تي.إن.بي وشريكها الكويتي شركة الخرافي الوطنية.

وأغلق سهم تناجا منخفضا 0.1 بالمئة عند 8.49 رنجيت بينما ارتفع مؤشر بورصة كوالالمبور 0.1 بالمئة.

(الدولار = 0.2870 دينار كويتي)

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 