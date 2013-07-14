صحيفة: الكويت ترسل لمصر نفطا قيمته 200 مليون دولار

الكويت 14 يوليو تموز (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد إن الكويت بدأت بالفعل صرف المنحة النفطية التي وعدت بها لمصر وأنها أرسلت ناقلتين بحمولة تقدر قيمتها بمبلغ 200 مليون دولار.

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول إن إحدى الناقلتين كانت موجودة في قناة السويس بحمولة بين 90 و100 ألف طن ديزل وتم تحويلها إلى مصر بينما تم تحريك ناقلة نفط خام بحمولة تقارب 1.1 مليون برميل.

كانت الكويت قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستقدم مساعدات لمصر بأربعة مليارات دولار وذلك بعد تعهدات مماثلة من السعودية والإمارات العربية المتحدة إثر قيام الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

وتشمل مساعدات الكويت طبقا لوكالة الأنباء الرسمية وديعة قيمتها مليارا دولار بالبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار.