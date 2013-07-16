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السيطرة على حريق في مصفاة الأحمدي بالكويت ولا تأثير على الإنتاج

Tue Jul 16, 2013 8:28am GMT
 
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الكويت 16 يوليو تموز (رويترز) - قال محمد منصور العجمي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي التي تملكها الشركة الحكومية وقد تمت السيطرة عليه دون أن يتسبب في تعطيل عمليات الإنتاج أو الشحن أو التصدير.

وقال العجمي لرويترز إن الحريق اندلع في منتصف الليلة الماضية في مستودع الكبريت وكان في منطقة "خارج نطاق العمليات.. ولم يؤثر على سير العمل في المصفاة نهائيا.. ولا عمليات التصدير والشحن."

ووصف العجمي الحريق بأنه "بسيط جدا.. لكن الأدخنة كانت أكبر من الحريق." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 