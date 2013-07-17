وكالة: العجز المتوقع في موازنة الكويت 7.4 مليار دينار في 2013-2014

الكويت 17 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول كويتي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن العجز المتوقع في موازنة الكويت للسنة المالية 2013-2014 المعتمدة أخيرا يبلغ 7.43 مليار دينار (26 مليار دولار).

وذكر وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن الإيرادات المتوقعة لموازنة الكويت عضو منظمة أوبك تبلغ 18.09 مليار دينار في 2013-2014 وتصبح 13.57 مليار دينار بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة في حين تبلغ المصروفات المتوقعة 21 مليار دينار.

وقال حمادة إن الإيرادات النفطية المتوقعة تبلغ 16.9 مليار دينار بنسبة 93.3 في موازنة الدولة في 2013-2014.

وأضاف أن الموازنة تم حسابها على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط وإنتاج يومي بواقع 2.7 مليون برميل.