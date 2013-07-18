المركزي المصري يتلقى 3 مليارات دولار من الامارات

القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه تلقى ثلاثة مليارات دولار من دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الخميس ضمن مساعدات باجمالي 12 مليار دولار تعهدت بها دول خليجية لمصر عقب عزل الرئيسي محمد مرسي.