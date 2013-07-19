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نمو المعروض النقدي الكويتي في مايو بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2009

Fri Jul 19, 2013 6:38am GMT
 
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19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي
اليوم الجمعة تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) في البلاد إلى 10.8
بالمئة على أساس سنوي في نهاية مايو أيار وهي أسرع وتيرة له منذ
ديسمبر كانون الأول 2009 مقارنة مع 10.3 بالمئة في الشهر السابق.
    ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص 4.2 بالمئة على أساس سنوي
في مايو بعد نموه 3.6 بالمئة في أبريل نيسان.
    
المعروض النقدي (%)          مايو 2013   أبريل 2013   مايو 2012
التغير السنوي في (ن1)        14.8         16.3         5.2
التغير السنوي في (ن2)        10.8         10.3         7.6
  التغير السنوي في (ن2-ن1)   9.4           8.3         8.4
مطالبات البنوك للقطاع الخاص
على أساس سنوي              4.2           3.6         4.7

الأصول الأجنبية للمركزي 
بالمليار دينار              8.889         7.974        7.365
التغير على أساس سنوي (%)    20.7          16.2         7.6
    ملحوظة: حسبت رويترز النسبة المئوية للتغير السنوي من واقع
بيانات رسمية.

 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 