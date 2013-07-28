الإنتخابات تأتي ببرلمان موال للحكومة في الكويت لكن معضلة المعارضة تظل قائمة

من محمود حربي وأحمد حجاجي

الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - أسفرت الانتخابات التي جرت أمس السبت في الكويت عن برلمان يوصف بأنه موال للحكومة رغم وجود بعض المستقلين فيه لكن تظل السلطة تواجه معضلة المعارضة التي رفضت خوض الانتخابات وهي الأكثر تأثيرا في الشارع.

وأسفرت الانتخابات عن زيادة نسبة النواب المستقلين الذين يمثلون التحالف الوطني الديمقراطي الذي فاز بثلاثة مقاعد بينما تقلصت أعداد الشيعة إلى ثمانية نواب من 17 نائبا في المجلس السابق كما زادت نسبة الشباب وأبناء القبائل أيضا.

وخلا المجلس من ممثلين للجماعات الإسلامية المنظمة باستثناء النائب السلفي علي العمير بسبب مقاطعتها للانتخابات. لكن بعض أبناء القبائل يمكن اعتبارهم ممثلين لروافد متنوعة من التيار الإسلامي غير المؤطر في جماعات منظمة.

ودعت قوى المعارضة الرئيسية إلى مقاطعة الإنتخابات احتجاجا على استمرار العمل بنظام الصوت الواحد لكل ناخب في خمس دوائر انتخابية وهو النظام الذي أقره أمير الكويت من خلال مرسوم أميري اعترضت عليه المعارضة قبل أن تجيزه المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران الماضي.

وأبرز القوى المعارضة هي الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل الإخوان المسلمين وحركة العمل الشعبي بقيادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والمعارض البارز مسلم البراك والمنبر الديمقراطي ليبرالي التوجه والتيار التقدمي الكويتي يساري التوجه إضافة إلى غالبية القوى السلفية والرموز المعارضة المستقلة.

ويرى المقاطعون أن هدف نظام الصوت الواحد هو خلق برلمانات موالية للحكومة وحرمان المعارضين من التحالف مع بعضهم كما كان يحدث في انتخابات سابقة بينما ترى السلطة أن نظام الصوت الواحد ضروري من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع في ظل وجود قبائل وعائلات كبيرة في الكويت إضافة إلى نسبة من الشيعة التي تعيش وسط غالبية سنية.

وزادت نسبة المشاركة في انتخابات امس إلى 52.5 في المئة ارتفاعا من 39.5 في المئة في انتخابات ديسمبر كانون الأول الماضي التي قاطعتها المعارضة ايضا والتي وصفت في حينها بأقل نسبة مشاركة في تاريخ الكويت التي تزيد فيها المشاركة عادة عن 60 في المئة وقد تصل إلى 80 في المئة.