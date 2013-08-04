كوت الغذائية الكويتية تستحوذ على مطاعم ليتل شيف في بريطانيا

لندن 4 أغسطس آب (رويترز) - اشترت مجموعة كوت الغذائية الكويتية سلسلة مطاعم ليتل شيف في بريطانيا مقابل نحو 15 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار).

وقالت كوت اليوم الأحد إنها اشترت ليتل شيف من آر.سي كابيتال. وتملك كوت أيضا سلسلة مخابز ميزون بلان في جنوب انجلترا وما يزيد على 40 مطعما من مطاعم برجر كينج وكيه.اف.سي في بريطانيا والكويت.

وقال مصدر مطلع إن كوت دفعت حوالي 15 مليون استرليني في الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من كوت.

كانت ليتل شيف خاضعة للحراسة في 2007 حينما اشترتها آر.سي كابيتال وذلك بفعل ضعف الاستثمارات وتغير أذواق البريطانيين.

وأغلقت آر.سي كابيتال نحو ثلثي مطاعم ليتل شيف التي كانت تبلغ 234 مطعما وقلصت العمالة واستعانت بالطاهي المعروف هيوستن بلومنتال في حلقات تلفزيونية قبل أن تعرض السلسلة للبيع في ابريل نيسان الماضي.