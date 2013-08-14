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استقرار التضخم في الكويت عند 3% على أساس سنوي في يونيو

Wed Aug 14, 2013 10:59am GMT
 
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14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الكويتي
اليوم الأربعاء أن التضخم استقر عند ثلاثة بالمئة في يونيو حزيران
وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب  2012.
    
تضخم أسعار المستهلكين (%)    يونيو 2013    مايو 2012    يونيو
2013
 التغير الشهري               0.2           0.0           0.2
 التغير السنوي               3.0           3.0           3.0
    
     ملحوظة: ارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين أربعة بالمئة على أساس سنوي في يونيو.
    قفزت  أسعار الغذاء والمشروبات التي تشكل 18 بالمئة من سلة
الأسعار 5.8 بالمئة على أساس سنوي.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان أن يبلغ
التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 3.3 بالمئة العام
الماضي.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 