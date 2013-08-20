مصر تعتزم استخدام المليارات الخليجية لتحفيز الاقتصاد

من اسماء الشريف وباتريك ور

القاهرة 20 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير المالية المصري أحمد جلال اليوم الثلاثاء ان مصر تعتزم تفادي زيادة الضرائب او خفض الانفاق لكنها ستستخدم مليارات الدولارات في مساعدات تعهدت بها دول عربية خليجية لتحفيز الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة.

وبعد ان عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي الشهر الماضي وعدت السعودية ودولة الامارات والكويت بتقديم قروض ومنح وشحنات من الوقود بقيمة اجمالية 12 مليار دولار لمصر. ومن ذلك المبلغ تلقت القاهرة بالفعل خمسة مليارات دولار.

وتتعرض الحكومة الانتقالية -التي يدعمها الجيش والحريصة على تحسين الظروف المعيشية للمصريين المنقسمين بشدة بعد عامين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية- لضغوط شديدة لتفادي اجراءات تقشف لا تلقى قبولا شعبيا.

وأبلغ جلال مؤتمرا صحفيا "افضل وسيلة للتعامل مع ذلك هو جلب اموال من الخارج الي البلاد والسعي للحصول على دعم والاعتماد على الاصدقاء الذين يمكنهم ان يساعدونا بضخ اموال من الخارج."

وقال جلال الذي عين بعد وقت قصير من اطاحة الجيش بمرسي في الثالث من يوليو تموز "عندما تفعل ذلك فإنك لن تزيد الضرائب او تدفع الاقتصاد للانكماش او تخفض النفقات وتشد الحزام."

واضاف انه بالرغم من ذلك فان مصر تأمل بخفض الدعم للطاقة بمقدار 3.5 مليار دولار جنيه مصري (500 مليون دولار) سنويا بعد ان تبدأ تقديم بطاقات ذكية لمالكي المركبات الشهر القادم وان الحكومة تأمل باستهداف المزيد من مثل هذه التخفيضات.

وقال جلال انه في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران سجلت مصر عجزا في الموازنة يعادل حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان ميزانية 2012-2013 التي اعلنت العام الماضي كانت تستهدف عجزا قدره 7.9 بالمئة فقط من الناتح المحلي الاجمالي انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2011-2012 .