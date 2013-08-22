Sun 25 Dec 2016 | 1:36 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تجار: مصفاة ميناء عبد الله الكويتية تغلق وحدتين بعد حريق

Thu Aug 22, 2013 3:44pm GMT
 
[-] نص [+]

لندن 22 أغسطس آب (رويترز) - قال تجار اليوم الخميس إن مصفاة ميناء عبد الله الكويتية أغلقت وحدة لتقطير الخام طاقتها 80 ألف برميل يوميا ووحدة لمعالجة الكيروسين طاقتها 40 ألف برميل يوميا بعد حريق.

وأضافوا أن من المتوقع أن تظل الوحدتان مغلقتين لسبعة أيام إلى عشرة.

كان حريق اندلع أمس الأربعاء في المصفاة البالغة طاقتها 270 ألف برميل يوميا وتملكها شركة البترول الوطنية الكويتية بسبب تسرب الزيت من أنبوب.

ولم يتسن الاتصال بشركة البترول الوطنية الكويتية للحصول على تعقيب. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 