إصلاحات مصفاة ميناء عبد الله في الكويت تستغرق نحو 3 أسابيع

دبي 26 أغسطس آب (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات في وحدة لتقطير الخام في مصفاة ميناء عبد الله طاقتها 80 ألف برميل يوميا نحو ثلاثة أسابيع أخرى.

واندلع حريق في المصفاة وطاقتها 270 ألف برميل يوميا في 21 أغسطس آب إثر تسرب نفطي. وأخمد الحريق سريعا ولكن وحدة التقطير اغلقت منذ ذلك الحين في حين تعمل باقي الوحدات.

وقال المتحدث إن فريق تقييم الاضرار تفقد الوحدة وقدر أن تستغرق الاصلاحات نحو ثلاثة أسابيع بدءا من الوقت الحالي.