محكمة في دبي ترفض دعوى كويتي للحصول على 21 مليون دولار من يو.بي.إس

من مات سميث

دبي 27 أغسطس آب (رويترز) - رفضت محكمة في دبي دعوى رفعها عضو بالأسرة الحاكمة في الكويت للمطالبة بعمولة قيمتها 21.4 مليون دولار زعم أن بنك يو.بي.إس لم يسددها له مقابل مساعدته للبنك في قيادة ترتيب عملية بيع اصول لشركة زين الكويتية بقيمة تسعة مليارات دولار.

وأبرزت الدعوى مدى تعقيد القيام بأعمال في الخليج حيث كثيرا ما يكون للعلاقات الشخصية بمسؤولين كبار أو مسؤولين بشركات تأثير في إبرام الصفقات.

غير أن القاضي السير ديفيد ستيل وصف الشيخ مشعل أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت بأنه شاهد يصعب الوثوق بشهادته مضيفا أن شهادته لم تبد مراوغة فحسب من بعض النواحي وإنما كانت غير جديرة بالثقة بشكل واضح.

وزعم الشيخ مشعل أن يو.بي.إس استعان به بموجب عقد شفهي في يوليو تموز 2009 لمساعدة البنك في إجهاض محاولة مجموعة فيفندي الإعلامية الفرنسية للاستحواذ على عمليات زين في نحو 15 دولة افريقية. ونفى يو.بي.إس ذلك.

وأوقفت فيفندي المحادثات في وقت لاحق في نفس الشهر. واشترت بهارتي ايرتل الهندية الأصول الافريقية لزين مقابل تسعة مليارات دولار في 2010.

وقدم يو.بي.إس المشورة لزين بشأن الصفقة.

وأظهر تفويض مكتوب بتاريخ فبراير شباط 2010 يتضمن تفاصيل دور البنك وأرفق في حكم المحكمة في دبي أن يو.بي.إس يحصل على 22.5 مليون دولار رسوما إذا أنجز الاتفاق.