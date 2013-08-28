حقائق-لماذا سوريا المنتج الصغير مهمة لأسواق النفط

موسكو 28 أغسطس اب (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في ستة أشهر أمس الثلاثاء بينما تعد القوى الغربية لهجوم عسكري محتمل على سوريا وتحدث متعاملون ومحللون عن مخاوف بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يلي حقائق عن قطاع النفط بسوريا ولماذا تهم التطورات هناك أسواق النفط العالمية.

قطاع النفط والغاز السوري

- لم تصدر سوريا أي كميات من النفط منذ أواخر عام 2011 حين بدأ سريان العقوبات الدولية.

- يقول جوليان جيسوب رئيس قسم أبحاث السلع في كابيتال ايكونومكس إن سوريا منتج صغير للنفط (ليست مثل ليبيا) كما أنها ليست نقطة عبور رئيسية لصادرات النفط والغاز (كما هو حال مصر).

وأضاف "مبعث الخوف أن التدخل الغربي في سوريا يمكن أن يؤدي الى اندلاع صراع إقليمي أوسع نظرا للدعم الذي تقدمه إيران لنظام (الرئيس بشار) الأسد."

- قبل فرض العقوبات كانت سوريا تنتج 370 ألف برميل يوميا أي 0.4 بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية وتصدر أقل من 150 ألف برميل يوميا معظمها إلى أوروبا. كانت شركتا النفط الرئيسيتان العاملتان في سوريا قبل العقوبات رويال داتش شل وتوتال الفرنسية.