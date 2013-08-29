مصدر: السعودية والكويت تجمدان مشروع حقل الدرة للغاز

من ريم شمس الدين

الخبر (السعودية) 29 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر رفيع في قطاع الطاقة الكويتي إن السعودية والكويت جمدتا مشروعهما لتطوير حقل الدرة البحري للغاز بسبب خلاف على كيفية اقتسام الإنتاج.

وطالما كان حقل الدرة سببا للنزاع بين الكويت وإيران التي تقول أيضا إن لها حقا فيه.

واتفقت الكويت مع الرياض عام 2000 على تطوير الحقل بشكل مشترك في ظل حاجتهما المتزايدة للغاز. وبعد مرور 13 عاما لم يتحقق تقدم يذكر وتقرر الآن تجميد المشروع إلى أجل غير مسمى.

وقال المصدر "تم تجميد المشروع بأكمله .. الميزانية مجمدة وليس من المنتظر أن تتضمن ميزانية 2013-2014 أي عمليات حفر جديدة."

وكانت الخطة تنص على اقتسام غاز الدرة في منشأة بحرية وضخه في خطوط أنابيب منفصلة إلى شركاء المشروع. وفي أوائل العام الماضي بدأت السعودية المطالبة بضخ كل كميات الغاز أولا إلى الخفجي وهي بلدة على الجانب السعودي من الحدود ثم ضخ حصة الكويت برا.

ونقل حصة الكويت عبر السعودية يثير لدى الكويتيين مسائل تتعلق بأمن الإمدادات.

لكن الخطة الأصلية التي تنص على ضخ حصة الكويت مباشرة إلى شاطئ كويتي عند نقطة قريبة من محطة كهرباء كبيرة تعمل بالغاز تنطوي أيضا على مشكلات بسبب نزاعات على الأراضي بين شركات طاقة كويتية.