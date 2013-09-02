جلوبل الكويتية تعين نائبا للرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات

وقالت جلوبل في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن بيانكاردي الذي يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عاما في مناصب تنفيذية والحائز على الماجستير في إدارة الأعمال من بريطانيا "سيقود جهود الشركة لتعزيز إدارة الأصول والثروات من خلال تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة للعملاء."