الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت يقفز 15.7% في 2012

2 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات أولية من الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت 15.7 بالمئة في 2012 انخفاضا من قراءة معدلة لقفزة نسبتها 28.9 بالمئة في 2011. الناتج الإجمالي للكويت 2012 2011 (بالأسعار الحالية) التغير السنوي (%) 15.7 28.9 (29.2) بالمليار دينار 51.290 44.323 (44.409) قطاع النفط والغاز 32.120 26.896 (27.496) ملحوظة: أرقام 2011 معدلة. البيانات قبل التعديل بين قوسين. لم تصدر إدارة الإحصاء بيانات معدلة في ضوء التضخم. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت ثلاثة بالمئة في 2013 و3.2 بالمئة في 2014 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)