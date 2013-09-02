سينوبك الصينية تبدأ تشغيل مستودع لتخزين الخام بعد تأخر 9 أشهر

بكين 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت المجموعة الأم لسينوبك الصينية أكبر شركة تكرير في آسيا إن الشركة بدأت تشغيل مستودع تجاري كبير لتخزين النفط الخام في شمال الصين أمس الأحد وذلك بعد تأخر تسعة أشهر عن الموعد الأصلي المقرر لذلك.

وقالت الشركة في موقعها على الانترنت إن مجمع الصهاريج البالغة سعته 20 مليون برميل في مدينة تيانجين الساحلية قرب بكين تسلم أولى شحناته يوم الأحد وبلغت 130 ألف طن (949 ألف برميل) من النفط الخام وكانت قادمة من الكويت.

وتضم المنشأة 32 صهريجا لتخزين الخام سعة الواحد منها 100 ألف طن وهي من أكبر مستودعات التخزين في العالم.

وسيشمل المشروع الذي تكلف ثلاثة مليارات يوان (490 مليون دولار) خط أنابيب بطول 22 كيلومترا طاقته 400 ألف برميل يوميا حسبما ذكرت سينوبك في مايو أيار 2010 عندما بدأت أعمال البناء. وكان من المتوقع أن تدخل المنشأة الخدمة بنهاية 2012.

وسيزود المستودع الجديد مصافي وحدة سينوبك في تيانجين ويانشان وتسانغتشو وشيجياتشوانغ عن طريق خط أنابيب.

وتدير بتروتشاينا في تيانجين أيضا مستودعا سعته سبعة ملايين برميل من الخام. وتقول وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا إن مستودعا آخر سعته 20 مليون برميل قيد الإنشاء حاليا في نفس المدينة الساحلية وسيكون جزءا من خطط الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للصين.